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Un diciassettenne è stato arrestato per una serie di gravi episodi avvenuti alla periferia nord di Reggio Emilia. Secondo quanto ricostruito, il giovane avrebbe prima tentato di rapinare un coetaneo sotto la minaccia di un coltello, senza riuscire nel suo intento, e successivamente avrebbe provocato caos in strada cercando di danneggiare alcune auto in transito. Allertati da numerose segnalazioni al numero di emergenza 112, i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Reggio Emilia sono intervenuti rapidamente sul posto. Alla vista dei militari, il ragazzo ha tentato la fuga scavalcando una recinzione, ma è stato raggiunto e bloccato poco dopo.

Sul luogo, i militari hanno raccolto le testimonianze dei presenti, che hanno confermato l‘aggressione subita da un altro giovane e il tentativo fallito di sottrargli i suoi effetti personali. Durante il fermo, il minorenne ha opposto una forte resistenza fisica, spintonando i Carabinieri e tentando di sottrarsi all‘arresto. Anche l‘arrivo di un secondo equipaggio non ha placato la situazione: il ragazzo ha continuato a comportarsi in modo aggressivo e a pronunciare ripetute minacce di morte nei confronti degli agenti. Portato al comando per ulteriori accertamenti, la perquisizione personale ha permesso di trovare un coltello a serramanico con una lama di 9 centimetri nascosto nel calzino destro, ritenuto compatibile con l’arma utilizzata per minacciare il coetaneo. L’oggetto è stato immediatamente sequestrato. Viste le evidenti prove raccolte e la flagranza dei reati commessi – tentata rapina aggravata, resistenza e minacce a pubblico ufficiale – il diciassettenne è stato arrestato e trasferito al Centro di prima accoglienza di Ancona, sotto disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna. L‘indagine è ancora in corso e proseguirà con ulteriori approfondimenti per valutare eventuali sviluppi e azioni penali.