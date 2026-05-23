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Un 63enne è stato denunciato alla Procura di Reggio Emilia per lesioni personali a un medico intervenuto presso un ufficio giudiziario per revisionare una misura di protezione giuridica relativa proprio all’uomo. La violenza, avvenuta il 21 maggio fuori da un’aula del Tribunale Civile di Reggio Emilia, è iniziata con minacce verbali e culminata in calci e pugni che hanno fatto cadere a terra il medico, provocandogli lesioni guaribili in 7 giorni. Presente sul posto, il personale di sicurezza e alcuni testimoni hanno bloccato l’aggressore e confermato l’accaduto ai carabinieri. La denuncia è stata formalizzata dopo che la vittima si è recata dai militari la mattina seguente. Le indagini, avviate tempestivamente, hanno raccolto prove e testimonianze che hanno portato alla denuncia del 63enne alla magistratura.