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Il Fiorano conquista la Promozione e cancella l’amarezza della passata stagione. Sul campo neutro di San Felice, la formazione biancorossa sfodera una prestazione maiuscola, doma lo Sporting Vado grazie a una perla di Calò nel primo tempo e festeggia il ritorno immediato nella categoria superiore a solo un anno di distanza dalla retrocessione. Una cavalcata trionfale culminata in un finale di stagione perfetto.

L’orgoglio del Direttore Generale

Il direttore generale del Fiorano, Stefano Fortuna, esprime tutta la sua soddisfazione e traccia il bilancio di un’annata straordinaria:

“Torniamo in un campionato che ci compete e lo facciamo dopo aver giocato l’ennesima grande gara, vinta meritatamente grazie a un gran gol di Calò. I meriti di questa strepitosa stagione vanno in primis alla società, in particolare al presidente Michele Iacaruso, che non si è abbattuto dopo la retrocessione e ha permesso di costruire una squadra così forte. Un plauso va allo staff, che ha fatto un lavoro immenso con mister Virgilio in testa, e ovviamente a tutti i giocatori. Sono arrivati al top della forma fisica e mentale a giugno, meritando il salto di categoria grazie a ben otto vittorie consecutive”.

Festa negli spogliatoi: le voci dei protagonisti

Al triplice fischio è esplosa la festa negli spogliatoi biancorossi. Visibilmente entusiasta il tecnico Matteo Virgilio, che guarda già al futuro:

“Per me è la quarta promozione da quando alleno e sono davvero contento. Il prossimo anno rimango qui”.

A fargli eco è il direttore sportivo Nicola Zannoni, che sottolinea la resilienza del gruppo:

“È stata una promozione sofferta al termine di una stagione complicata, ma ce l’abbiamo fatta con pieno merito. Nei play-off non abbiamo sbagliato nulla, siglando un percorso semplicemente perfetto”.