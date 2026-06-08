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Da giugno a settembre 2026 il Comune di Cavriago presenterà il progetto di riqualificazione della principale piazza del paese, nell’ambito di una serie di incontri che culmineranno in una assemblea pubblica; durante il percorso di presentazione sarà possibile condividere eventuali osservazioni da parte di tutti i soggetti che a vario titolo vivono quotidianamente la piazza. Il percorso è finalizzato a coinvolgere quanti più cittadini possibile rispetto a questo importante intervento per arrivare poi ad avviare i lavori presumibilmente nella seconda metà del 2027 e riconsegnare ai cavriaghesi una nuova piazza nel corso del 2029.

“Piazza Zanti è, da sempre, il cuore di Cavriago. La testimone più autorevole dei fatti principali della nostra storia, una piazza che racchiude l’identità di una comunità sempre più dinamica e operosa. Nella storia, questo spazio si è indubbiamente trasformato accompagnando i cambiamenti del paese: eppure nella sua configurazione attuale è usata soprattutto come parcheggio; è insomma uno spazio attraversato da tanti ma, per tante ragioni, poco vissuto.” Dichiara la Sindaca di Cavriago Francesca Bedogni che poi prosegue: “Le necessità di riqualificazione della piazza ci offrono ora l’opportunità di ripensarla in profondità, di modo che possa continuare ad accompagnare le trasformazioni che ancora oggi caratterizzano Cavriago. L’obiettivo del progetto è semplice ma ambizioso: restituire la piazza alle persone, renderla perfetta per rispondere ai tanti usi che ne facciamo e che ne faremo — spazio di socializzazione, parcheggio riorganizzato, area feste ed eventi, area mercatale, luogo di relax e incontro — passando da un luogo di transito a uno spazio di benessere da vivere, coniugando in modo armonico le sue tante anime e vocazioni”.

Il progetto di riqualificazione parte da un esame attento delle esigenze quotidiane del paese, ma non manca di guardare alle grandi sfide della contemporaneità prima tra tutte quella climatica e quella urbana. In molte città italiane ed europee si stanno promuovendo da tempo soluzioni innovative per rendere le piazze più vivibili e più fresche. Si tratta di interventi basati sull’introduzione di elementi di verde urbano, sulla depavimentazione del suolo e sull’ombreggiamento naturale, che si stanno dimostrando capaci di ridurre le isole di calore e migliorare il comfort urbano, soprattutto nei mesi estivi.

Nella nuova configurazione, la piazza vedrà una riorganizzazione della zona adibita a parcheggio, che verrà concentrata nella parte nord, verso il sagrato, lasciando spazio così a un’area pedonale a ridosso dell’Ex Municipio. In questo spazio pedonalizzato saranno introdotte zone verdi che aumenteranno le ombreggiature, abbassando la temperatura percepita durante le stagioni più calde. Come afferma la Sindaca: “Il risultato atteso è una piazza più accogliente, più fresca, più bella: un luogo in cui vale la pena fermarsi. Queste sono le aspettative dell’Amministrazione”.

La visione è quindi quella di un centro paese che torni a respirare, che diventi il cuore pulsante della vita sociale di Cavriago: spazio per i bar, i ristoranti e i negozi che vi si affacciano, palcoscenico per il mercato e le fiere, teatro delle iniziative e degli eventi che scandiscono la vita della comunità. Una piazza per tutti, dai bambini, agli anziani, dai commercianti ai residenti. I bambini stessi, che in questo anno all’interno della Scuola Primaria e dei Servizi per l’Infanzia sono stati chiamati a immaginare la Piazza e la Cavriago del futuro, hanno parlato della necessità di avere più aree verdi e spazi dove giocare in sicurezza.

Prima di arrivare al progetto definitivo, l’Amministrazione comunale ha scelto di presentare diffusamente e pubblicamente una prima proposta progettuale di riqualificazione, di modo da poter attivare una discussione pubblica sul tema dalla quale raccogliere ulteriori spunti, suggestioni, esigenze e riflessioni. Gli incontri prenderanno il via a giugno 2026 e coinvolgeranno i principali utilizzatori della piazza: i residenti nell’area intorno alla piazza, le attività commerciali del centro, gli ambulanti dei mercati, le associazioni di volontariato che operano sul territorio e le forze dell’ordine. Infine il 17 settembre alle ore 20.30 presso la Sala del Consiglio si terrà un’assemblea pubblica, aperta all’intera cittadinanza. Il percorso non mancherà di coinvolgere nelle sedi opportune tutti i gruppi consigliari di modo da allargare il confronto anche in sede politica. “Si tratta di un progetto atteso da anni, che affrontiamo con grande senso di responsabilità” afferma il Vice Sindaco e Assessore ai Lavori Pubblici Matteo Franzoni. “Ogni scelta progettuale è stata ragionata per garantire funzionalità, sostenibilità e rispetto delle esigenze di chi la piazza la vive ogni giorno: commercianti, residenti, ambulanti”.

Una volta completati gli incontri si procederà con la definizione del progetto definitivo; l’avvio del cantiere, previsto per la seconda metà del 2027, con uno sviluppo dei lavori strutturato in fasi successive, studiate per ridurre al minimo i tempi di chiusura completa della piazza e limitare i disagi per le attività e i residenti. La conclusione dei lavori è ipotizzata per il 2029.

Le fonti di finanziamento dell’intervento sono al momento state individuate con il ricorso al credito anche se prosegue la ricerca di finanziamenti pubblici per ridurre la quota di esposizione del Comune.

Tutti i cittadini sono invitati a partecipare all’assemblea pubblica del 17 settembre 2026 e a seguire l’evoluzione del progetto attraverso i canali ufficiali del Comune di Cavriago. Per informazioni e richieste è possibile contattare l’indirizzo giovanni.mazzoli@comune.cavriago.re.it.