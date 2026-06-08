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C’è tempo fino a venerdì 12 giugno per iscriversi all’infoday dedicato al programma europeo Cerv (Citizens, Equality, Rights and Values), che si tiene giovedì 18 giugno alla Galleria Europa di piazza Grande. L’iniziativa, gratuita e aperta a enti pubblici, associazioni, fondazioni, organizzazioni del terzo settore e altri soggetti interessati ai finanziamenti europei, è promossa dall’Ufficio Europa e Relazioni internazionali e dal centro Europe Direct del Comune di Modena in collaborazione con il Punto di contatto nazionale Cerv. Per partecipare occorre registrarsi nell’apposito form disponibile sul sito temi.comune.modena.it/europe-direct/.

Il programma Cerv, finanziato dalla Direzione generale Giustizia e Consumatori della Commissione europea, sostiene progetti finalizzati a promuovere e tutelare i diritti fondamentali, i valori democratici e la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica. L’obiettivo è contribuire alla costruzione di società aperte, inclusive e basate sul rispetto dello Stato di diritto, attraverso il sostegno a iniziative capaci di generare impatti concreti sui territori.

In particolare, l’infoday è articolato in due momenti. Nella mattinata, dalle 10 alle 12.30, Manuela Marsano, responsabile del Punto di contatto nazionale Cerv in Italia, presenta il programma europeo, illustrando i bandi di finanziamento attualmente aperti, gli obiettivi delle diverse linee di intervento e le modalità di presentazione delle candidature. L’incontro consente ai partecipanti di approfondire le opportunità offerte dall’Unione europea e di acquisire indicazioni operative per la costruzione delle proposte progettuali.

Nel pomeriggio, a partire dalle 14.30, la stessa responsabile del Punto di contatto nazionale è a disposizione per incontri personalizzati di consulenza e orientamento rivolti a enti e organizzazioni interessati a candidare proprie idee progettuali sui bandi Cerv. Gli appuntamenti individuali permetteranno di confrontarsi direttamente sulle proposte in fase di elaborazione e di ricevere indicazioni utili per valutarne la coerenza con le opportunità di finanziamento disponibili.

I finanziamenti del programma Cerv sono rivolti a enti pubblici, organizzazioni non governative, fondazioni, associazioni e altri soggetti che intendano sviluppare progettualità coerenti con gli obiettivi del programma. Tra gli ambiti finanziabili figurano la salvaguardia e la promozione dei valori dell’Unione europea, la tutela dei diritti, il contrasto alle discriminazioni, la promozione dell’uguaglianza, il rafforzamento della partecipazione civica e democratica e le azioni di prevenzione e contrasto alla violenza, compresa quella di genere.

L’iniziativa di mercoledì 18 giugno si inserisce nelle attività che il Comune di Modena realizza per favorire l’accesso alle opportunità offerte dall’Unione europea e rafforzare la capacità progettuale del territorio, mettendo in rete istituzioni, associazioni e soggetti impegnati nella promozione dei diritti, della partecipazione e dell’inclusione sociale.