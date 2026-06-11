<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=aee32920&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=12&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aee32920' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a16fb96c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=13&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a16fb96c' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a27b6734&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=14&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a27b6734' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad90ff52&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=16&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad90ff52' border='0' alt='' /></a>

C’è un filo rosso che unisce generazioni, piazze, sorrisi e gesti di solidarietà: è quello del dono, che da sessant’anni esatti accompagna la storia di AVIS Comunale di Rubiera. Per celebrare questo importante traguardo, l’associazione invita tutta la cittadinanza a partecipare a un weekend di festa, musica, sport e volontariato, in programma sabato 13 e domenica 14 giugno 2026 a Rubiera.

Le celebrazioni per il 60° anniversario si apriranno sabato 13 giugno al Parco Don Andreoli con una serata aperta a tutti. Dalle ore 21 saliranno sul palco i Ma Noi No, storica tribute band dei Nomadi, per un concerto live a ingresso libero. Ad accompagnare la serata ci saranno musica, stand gastronomici e l’occasione di ritrovarsi insieme in un clima di festa, con lo spirito positivo e partecipato che da sempre caratterizza AVIS Rubiera.

Domenica 14 giugno il programma proseguirà con i momenti istituzionali e associativi: alle 10:30 sarà celebrata la Santa Messa presso la Chiesa di Rubiera. Alle 11:30 seguirà l’inaugurazione del nuovo parco giochi a Ponte Luna, donato da AVIS, quindi la consegna delle benemerenze ai donatori. Al termine, buffet offerto dall’associazione a tutti i donatori e agli invitati dalla sezione comunale AVIS.

Nel pomeriggio spazio al divertimento e allo sport presso l’Associazione Ponte Luna, in via Chiusa, con i tornei gratuiti di Bubble Football e Archery Tag. Le partite inizieranno alle 14:30. Le squadre saranno composte da 5 persone; l’età minima per partecipare è di 10 anni per l’Archery Tag e 12 anni per il Bubble Football. Sarà possibile iscriversi anche a entrambe le discipline, con il coordinamento dell’organizzazione.

Il 60° anniversario di AVIS Rubiera sarà dunque molto più di una ricorrenza: un invito a stare insieme, divertirsi e ricordare quanto il dono del sangue sia un gesto semplice, concreto e prezioso per tutta la comunità.

Per informazioni e iscrizioni ai tornei: Daniela, 349 5571697.