<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=aee32920&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=12&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aee32920' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a16fb96c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=13&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a16fb96c' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a27b6734&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=14&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a27b6734' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad90ff52&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=16&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad90ff52' border='0' alt='' /></a>

Buona partecipazione al primo incontro pubblico dedicato alla raccolta differenziata e alla gestione dei rifiuti, promosso per informare e coinvolgere la comunità sui temi della sostenibilità ambientale e della corretta gestione dei servizi.

L’appuntamento ha rappresentato un’importante occasione di confronto, durante la quale i cittadini hanno potuto porre domande, avanzare proposte e approfondire diversi aspetti legati alla raccolta dei rifiuti sul territorio comunale.

Il percorso proseguirà con un secondo incontro, in programma mercoledì 8 luglio alle ore 20.45 presso la Casa della Salute di Toano, aperto a tutta la cittadinanza. Sarà un’ulteriore opportunità per chiarire dubbi, condividere suggerimenti e contribuire insieme a rendere il territorio sempre più pulito, sostenibile e attento all’ambiente.