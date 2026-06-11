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Le attività di controllo intensificate dai Carabinieri del Comando Provinciale di Reggio Emilia procedono ininterrottamente, con l’obiettivo di contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti e tutelare la sicurezza nelle aree più sensibili della città.

Nel contesto di questi interventi, la sera del 6 giugno scorso, durante un pattugliamento al Parco del Popolo, i militari hanno fermato un giovane il cui comportamento destava forti sospetti. Il soggetto, nonostante un tentativo repentino di fuga a piedi, è stato rapidamente riconosciuto grazie alla profonda conoscenza del territorio e delle dinamiche operative dei Carabinieri della zona.

Poco dopo le 21:00, infatti, una pattuglia della Sezione Radiomobile della Compagnia di Reggio Emilia ha avvicinato il giovane per un controllo. Resosi conto dell’imminente ispezione, il ragazzo è fuggito improvvisamente in direzione del Teatro Valli. Durante l’inseguimento, ha tentato di liberarsi di un involucro in cellophane, prontamente recuperato dai militari. L’analisi del contenuto tramite Narco Test ha rivelato oltre 50 grammi di hashish, che sono stati immediatamente sequestrati. Nonostante il favore dell’oscurità e l’agilità abbiano inizialmente permesso al giovane di dileguarsi tra le vie circostanti, rendendosi irreperibile nell’immediato, ciò non gli ha garantito l’impunità. I Carabinieri lo avevano già identificato prima della fuga: si tratta di un diciottenne tunisino, senza fissa dimora e con numerosi precedenti penali e di polizia, specialmente riguardanti reati contro il patrimonio e stupefacenti. Al termine degli accertamenti e della documentazione degli atti, sono stati acquisiti elementi indiziari di responsabilità nei confronti del giovane per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Pertanto, è stato deferito in stato di libertà alla Procura di Reggio Emilia.

Le indagini preliminari rimangono in corso per ulteriori approfondimenti, finalizzati a orientare eventuali iniziative giudiziarie sotto la direzione del Procuratore Calogero Gaetano Paci.