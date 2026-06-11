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La Polizia di Stato di Bologna ha intensificato la propria attività di vigilanza e repressione in via Amendola, area urbana oggetto di numerose segnalazioni da parte di residenti e commercianti per fenomeni di degrado e criminalità.

In tale contesto, gli Agenti della Squadra Mobile hanno tratto in arresto, nella giornata del 9 giugno, un uomo di origine nigeriana, classe 1991, senza fissa dimora, colto nella flagranza del reato di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato osservato mentre cedeva tre dosi di crack a un acquirente, in cambio di 60 euro contanti, dopo aver concordato lo scambio tramite l’applicazione WhatsApp. Durante i controlli, gli operatori hanno rinvenuto nella disponibilità dell’arrestato la somma contante di 75 euro, ritenuta provento dell’attività illecita. Lo stesso soggetto era già noto alle forze dell’ordine, essendo stato sottoposto a numerosi controlli nei mesi precedenti proprio nella medesima via, punto nevralgico per lo smercio di sostanze stupefacenti a causa della vicinanza alla Stazione Ferroviaria.

Sempre in via Amendola, durante la serata del medesimo giorno, un ulteriore intervento da parte del Commissariato Due Torri – San Francesco e dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico che ha portato all’arresto per rapina di un uomo di origine afghana, classe 1997. L’uomo, sorpreso a sottrarre merce da un esercizio commerciale e inseguito dal titolare, ha opposto una violenta resistenza nei confronti degli Agenti intervenuti, minacciandoli con delle bottiglie di vetro. Per immobilizzarlo è stato necessario l’uso del dispositivo taser. Oltre all’arresto, il soggetto è stato deferito in stato di libertà per la violazione di un divieto di accesso ai locali pubblici che somministrano alcolici nella zona, misura a cui era già sottoposto.

Si sta procedendo nei confronti di persone sottoposte ad indagine con presunzione di innocenza per gli indagati.

Entrambi gli episodi confermano l’attenzione costante della Polizia di Stato nelle zone circostanti via Amendola, area che rientra nella c.d. “zona rossa”, al fine di ripristinare il decoro e la sicurezza urbana attraverso un’attività di contrasto sistematica.