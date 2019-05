Ignazio La Russa ieri ospite di Fratelli d’Italia in sala Biasin

“La grande partecipazione all’evento svoltosi ieri sera in Sala Biasin alla presenza del Vicepresidente del Senato Ignazio La Russa, conferma la crescita che Fratelli d’Italia sta avendo non solo a livello nazionale, ma anche locale. Presenti in sala l’On. Tommaso Foti, coordinatore regionale Michele Barcaiuolo, candidato alle europee Fabio Pietrella, il candidato sindaco per il centrodestra a Sassuolo Gianfrancesco Menani ed infine la capolista per Fratelli d’Italia a Sassuolo Sharon Ruggeri”.

“Ineccepibile il discorso tenuto dell’ospite d’onore La Russa, che – spiega Fratelli d’Italia Sassuolo – ha toccato più tematiche durante il corso della serata: dall’immigrazione ai rapporti con l’Europa, dalle alleanze nazionale a quelle internazionali”.

“La presenza di una così importante figura politica che ha fortemente voluto essere presente sul territorio sassolese a sostegno dei candidati alla carica di consigliere comunale per Fratelli d’Italia e a sostegno della forte alleanza di centrodestra a Sassuolo, dimostra come la nostra città sia pronta ad affrontare questa campagna elettorale e a concluderla nel migliore dei modi”.