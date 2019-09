Senza patente (mai conseguita), con tasso alcolemico ben quattro volte oltre il limite e su un’auto rubata a Carpi: così un 22enne nato a Sassuolo residente nel modense ha pensato di passare la serata del venerdì in riviera.

Il ragazzo è stato fermato ieri sera a Rimini dalla Polizia Municipale dopo che aveva sorpassato a tutta velocità la pattuglia. Dopo i controlli per lui è scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza, guida senza patente e per ricettazione.