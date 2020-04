Reggio Emilia, lavavano l’autovettura al distributore di benzina: sanzionati

Nel primo pomeriggio di ieri, all’altezza di un’area di servizio di via Martiri di Cervarolo, operatori della Squadra Volante hanno notato un soggetto intento a lavare la propria autovettura. L’uomo, tunisino classe 75, riferendo di essere partito da a Roncocesi, non ha fornito giustificazione per la sua condotta se non che stava andando a trovare la propria suocera dalla parte opposta della città. Gli agenti gli hanno quindi elevato una sanzione amministrativa in violazione della normativa inerente l’emergenza Covid-19.

Poco dopo, alle ore 14.30 circa, transitando presso la medesima area di servizio, gli stessi agenti notavano una donna intenta anch’essa a lavare la propria autovettura. Quest’ultima, moldava classe 91, riferiva di essere partita da via Ghandi, non fornendo giustificazione per la sua condotta. Anche in questo caso era palese la violazione delle norme anti contagio, quindi alla donna veniva elevata la prevista sanzione.