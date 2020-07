Prorogata al 31 dicembre 2020 la Convenzione tra Città metropolitana di Bologna e Provincia di Modena per la promo-commercializzazione e la valorizzazione turistica

Destinazione turistica della Città metropolitana di Bologna e Provincia di Modena proseguono la collaborazione per il sostegno, la valorizzazione e la promo-commercializzazione turistica su alcuni specifici segmenti.

Il Consiglio metropolitano ha infatti approvato la proroga al 31 dicembre 2020 della Convenzione per la condivisione di funzioni della destinazione turistica, deliberata a luglio 2017 e in scadenza alla fine del mese in corso.

La proroga, che Modena approverà nei prossimi giorni, è di fatto finalizzata alla gestione ed attuazione del Programma Annuale delle Attività Turistiche per il 2020, al fine di consentire gli approfondimenti imposti dalle ripercussioni sul sistema turistico locale derivanti dall’emergenza Covid-19.

In particolare le tematiche oggetto della convenzione tra i due enti sono:

– Motor Valley, quale complesso di elementi di interesse turistico-culturale ed emozionali derivati dalla storia dei marchi, da musei e collezioni, dai circuiti e dalle manifestazioni sportive connesse;

– Food Valley, le eccellenze agroalimentari e della tradizione enogastronomica, che comprendono diversi prodotti tipici con marchi DOP e IGP che si collocano nella storia dei luoghi e delle popolazioni;

– il turismo della neve nel comprensorio delle stazioni invernali del Cimone e del Corno alle Scale;

– i grandi eventi con un potenziale di attrattività turistica.

La delibera di proroga ha ottenuto 10 voti a favore (Pd e Mengoli di Rete Civica) e 2 astenuti (Uniti per l’Alternativa).