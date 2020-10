Scappa dalla stalla e finisce nel canale: vitello salvato dai vigili del fuoco a San Giorgio in Piano

Qualche giorno fa (il 28 settembre), poco dopo le 20:00, i sommozzatori dei vigili del fuoco di Bologna sono intervenuti per salvare un vitello di circa un anno che, fuggito dalla stalla, era finito nel Canale Emiliano Romagnolo in località San Giorgio di Piano, in via Cataldi. Il bovino, che rischiava di annegare, è stato raggiunto dai sommozzatori che lo hanno imbragato e, insieme ad altre due squadre presenti sul posto, lo hanno issato e portato al sicuro fuori dall’acqua. Sul posto il proprietario dell’animale.