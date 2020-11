Festival dell’Infanzia, incontro on line sugli adolescenti al tempo del Covid

Il rapporto tra adolescenti e genitori al tempo del coronavirus. E’ questo il tema al centro della conferenza on line dello psicoterapeuta Matteo Lancini, in programma martedì 17 novembre, alle ore 20,30, sulla pagina facebook dell’Asp Terre di castelli “Giorgio Gasparini”. L’iniziativa fa parte del programma del Festival dell’infanzia “Bla bla bla” promosso dall’Unione Terre di Castelli.

Lancini con semplicità e basandosi su una lunga esperienza clinica, spiega come e perché gli adolescenti di oggi sono così diversi da quelli del passato, confutando miti e stereotipi, ma soprattutto indicando come aprirsi all’ascolto, per capire cosa serve davvero a ragazze e ragazzi.

Il festival prosegue sempre on line martedì 24 novembre con l’incontro con Luciano Mazzetti, sul tema del metodo Montessori applicato agli anziani.