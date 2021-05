Forte vento, i carabinieri intervengono ad Imola e Castel San Pietro per garantire la viabilità agli automobilisti

Ieri pomeriggio i Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Imola sono intervenuti in viale Dante Alighieri in città e sulla Strada Statale 9 “Via Emilia” a Castel San Pietro Terme, per garantire la viabilità agli automobilisti che nella giornata di ieri è stata compromessa dalle raffiche di vento.

In particolare in viale Dante Alighieri a Imola, nella mattina, dove un albero è caduto e ha danneggiato un’automobile parcheggiata, fortunatamente senza provocare feriti, mentre sulla Strada Statale 9 “Via Emilia” a Castel San Pietro Terme, nel pomeriggio, i militari hanno deviato il flusso veicolare a causa dell’instabilità di un’altra pianta esposta sulla carreggiata.