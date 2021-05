Il Comune di Calderara rimborsa i contributi Inps per assistenti familiari. Il sindaco: “Sarà anche un incentivo per il lavoro regolare”

Al via oggi le domande per l’assegnazione di un contributo economico pensato per le famiglie che hanno in carico un percorso con assistente familiare a sostegno di persone anziane o disabili adulte. Il contributo verrà erogato ai beneficiari una tantum e sarà, in sostanza, un rimborso dei contributi versati per l’assistente domiciliare regolarmente assunto.

«Insieme all’assessorato al Welfare abbiamo pensato questa iniziativa – commenta il sindaco Giampiero Falzone – anzitutto come sostegno alle famiglie che, a maggior ragione in questo periodo di difficoltà, vanno incontro a sacrifici economici importanti per la cura dei loro cari. E dunque così le ringraziamo, per l’amore che mettono al servizio delle persone assistite ma anche di tutta la comunità. L’abbiamo pensata, però, anche in ottica di contrasto al lavoro nero, come incentivo alla stipula di contratti regolari. Il lavoro che come Amministrazione stiamo svolgendo è a 360 gradi, perché solo pensando la comunità come un tutt’uno riusciremo a migliorarla sotto tutti i punti di vista». Apprezzamento e soddisfazione sono stati espressi anche da Spi-Cgil: «Questa misura è oggetto di accordo sindacale – dice Ivana Sandoni, responsabile per Terred’Acqua -, ed è molto importante in quanto si tratta di un accordo apripista siglato tra le organizzazioni dei pensionati di Cgil, Cisl e Uil e il Comune di Calderara”.

L’iniziativa dell’Amministrazione si inquadra nel sostegno alla domiciliarità, uno dei punti previsti dal piano straordinario varato dal Comune a metà aprile e destinato a famiglie, associazioni, categorie economiche e commerciali. I beneficiari del contributo sono le persone over 65 o disabili adulti residenti nel Comune di Calderara che abbiano un Isee entro i 35 mila euro e un contratto stipulato con un assistente familiare di almeno 25 ore settimanali. Il sostegno sarà pari ai contributi versati nel 2020, e non superiore comunque a 1.500 euro. Tutte le informazioni sull’iniziativa e le modalità di partecipazione al bando, che prende il via oggi e scade il prossimo 10 luglio, sono presenti sul sito istituzionale del Comune.

Info sul sito del Comune