Lavori per una nuova ciclabile da Fiorano a Sassuolo – piazza Risorgimento

Proseguono i lavori per la realizzazione della pista ciclabile che dal confine con il territorio di Fiorano arriverà fino a piazza Risorgimento, lungo via Mazzini. Il cantiere, attualmente attivo in zona Mezzavia, avrà una durata prevista di circa 120 giorni e proseguirà verso il centro cittadino senza alcuna interruzione della viabilità lungo via Mazzini.

“Prosegue il piano per offrire sempre maggiori opportunità di spostarsi in sicurezza ed in maniera ecosostenibile – commenta il Sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani – attraverso interventi che vedranno nuove realizzazioni e potenziamenti delle ciclabili in città. Dal confine con il territorio di Fiorano, al termine del cantiere, sarà possibile raggiungere il centro di Sassuolo in bicicletta attraverso un intervento che andrà a realizzare nuovi tratti dove attualmente non sono presenti, come appunto in zona Mezzavia, mentre dove già esiste una ciclabile verrà ampliata e sistemata per renderla più fruibile e sicura”.

Durante i lavori saranno possibili brevi restringimenti di carreggiata, o sensi unici alternati di breve durata, qualora necessari allo svolgimento dell’intervento.