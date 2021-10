Tenta di estorcere denaro ad un connazionale, pakistano denunciato a Castiglione dei Pepoli

Una persona straniera di origini pakistane poco più che ventenne, è stata deferita in stato di libertà in quanto, in più occasioni ha tentato – senza riuscirvi grazie all’intervento dei Carabinieri di Castiglione dei Pepoli – di estorcere del danaro ad un proprio connazionale 45enne.

Sin dal settembre dello scorso anno il malfattore ha iniziato a rivolgere alla vittima (connazionale) richieste di danaro senza alcuna motivazione pari a diverse migliaia di euro, minacciando gravi ritorsioni verso i familiari di questi qualora non avesse provveduto. Pronto è stato l’intervento e accurate le indagini condotte dai militari che hanno permesso di legare indissolubilmente all’evento il soggetto attivo del reato, identificandolo con certezza. Ora per il malfattore si sono spalancate le porte del Tribunale innanzi al quale dovrà rispondere di tentata estorsione.