Maranello e Fiorano danno il via alle consulte locali del turismo motoristico

Si è riunita ieri la prima Consulta locale del Turismo Motoristico, convocata dai Comuni di Maranello e Fiorano, soci di ‘Città dei Motori’, e coordinata per l’occasione dal Sindaco Luigi Zironi in qualità di Presidente della medesima rete Anci, che a livello nazionale raggruppa 35 Comuni a vocazione motoristica.

Al tavolo sono stati chiamati i portatori d’interesse sul territorio in tema di turismo motoristico: operatori turistici e di viaggio, musei, associazioni di imprese legate all’accoglienza e alla ristorazione, organizzatori di eventi, aziende di servizi ed enti di formazione, oltre ai referenti dei Comuni limitrofi coinvolti nel sistema turistico territoriale intercomunale che utilizza la piattaforma promozionale ‘Maranello Plus’.

L’obiettivo della Consulta è quello di creare e perfezionare nel tempo nuove sinergie finalizzate a valorizzare le eccellenze motoristiche del territorio, attraverso strategie comuni e un calendario concordato di iniziative.

E si è subito parlato degli appuntamenti più attesi a Maranello da qui alla primavera: dalla Notte Rossa, che si terrà il 18 giugno 2022, all’imminente Rally ‘Città di Modena’ del 29, 30 e 31 ottobre, passando per il prossimo Concours d’Elegance ‘Trofeo Salvarola Terme’ e per il 40° anniversario della scomparsa di Gilles Villeneuve, che cadrà l’8 maggio 2022.

“Questa prima Consulta – commenta Luigi Zironi – ha avuto fin da subito dei risvolti operativi in termini di calendarizzazione degli eventi e l’approccio pragmatico degli attori seduti al tavolo conferma le potenzialità di questo nuovo organismo, che va a declinare concretamente sul territorio le linee guida indicate da Città dei Motori attraverso il proprio Piano Nazionale del Turismo Motoristico. Unendo le forze possiamo rendere sempre più attrattivo il nostro territorio e far sì che si distingua in questa fase di ripartenza, nella quale sarà fondamentale ingranare al meglio anche per ridare slancio all’economia locale”.

Le Consulte sono parte integrante della ‘Fabbrica del Prodotto’, strumento del Piano Nazionale del Turismo Motoristico messo a punto da ‘Città dei Motori’ per agire con efficacia a diversi livelli. Da una parte per connettere al meglio tra loro gli stakeholders pubblici e privati di un’area, dall’altra per affinare in ambito nazionale il coordinamento dei vari territori a vocazione motoristica, così da costruire iniziative, studiare strategie e promuovere itinerari capaci di coinvolgere in modo corale le eccellenze del ‘Made in Italy’ di tutto il Paese.