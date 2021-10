A Sassuolo si parla delle grandi pandemie nella storia con Claudio Corrado

Domani, giovedì 14 ottobre 2021 dalle 20.45 presso la sala civica Biasin in via Rocca 22 a Sassuolo, una serata dedicata al racconto delle più importanti pandemie ed epidemie dal 1300 ad oggi. Relatore Claudio Corrado per il Forum Ute di Sassuolo.

L’ingresso è gratuito e aperto a tutti, occorrono mascherina e green pass. Info: forumute@gmail.com

“La storia dell’uomo è stata caratterizzata da decine di epidemie e pandemie, prima di quella determinata dal Sars-Cov-2 – In questo mio racconto proveremo a trovare delle analogie tra le soluzioni di ieri e quelle di oggi così come i cambiamenti portati nelle popolazioni colpite”. (Claudio Corrado)