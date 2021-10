Sabato a Formigine importante convegno sulla riforma del Terzo Settore

Si terrà Sabato 16 ottobre 2021 dalle ore 9, presso il Castello di Formigine, un importante convegno sulla riforma del Terzo Settore. La prima parte sarà dedicata agli interventi del Sindaco Maria Costi, dell’Assessore per Formigine Città inclusiva Roberta Zanni, di Luciano Gallo (Referente contratti pubblici e innovazione sociale, diritto del Terzo settore di ANCI Emilia-Romagna), Edoardo Patriarca (già Senatore della Repubblica ed esperto di Terzo settore) e Fausto Viviani (Portavoce del Forum regionale del Terzo settore).

Seguirà un dialogo tra pubblica amministrazione ed enti del Terzo settore, con la presenza di associazioni del territorio, sindaci del distretto e amministratori locali. Modera Laura Solieri, giornalista del Centro Servizi Volontariato Terre Estensi.

Afferma l’Assessore Zanni: “Con l’adozione delle Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed Enti del Terzo settore, si è aggiunto un ulteriore importante tassello alla Riforma del Terzo settore, che ha avuto nel 2017 il suo punto di sintesi nell’approvazione del Codice Unico. Nel corso degli ultimi 20 anni, almeno, vi sono state notevoli oscillazioni fra il considerare le associazioni dei meri fornitori di servizi o dei destinatari di contributi. Le linee guide che presentiamo introducono la co-progettazione e la programmazione condivisa e consentono di impostare il rapporto fra Enti del Terzo settore e pubblica amministrazione nel corretto rispetto delle loro prerogative. L’obiettivo di questo convegno, e soprattutto del confronto che ne scaturirà, è quello di far emergere nuova linfa per sviluppare il rapporto tra le parti, avendo sempre come orizzonte valoriale il bene comune e la coesione sociale, straordinariamente importante specialmente di questi tempi”.

Per accedere è necessario il Green pass. Il convegno sarà trasmesso in streaming sul canale Youtube del Comune di Formigine. Per informazioni: 059 416358.