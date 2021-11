Piano asfalti: da domani si passa in via Adda

Prosegue il piano asfalti del Comune di Sassuolo con la riasfaltatura di viale XX Settembre che terminerà entro la serata di oggi. Da domani, giovedì 11 novembre, la ditta incaricata si trasferirà in via Adda dove verrà fresata e riasfaltata la rotatoria in entrata ed in uscita dalla circonvallazione: modifiche temporanee alla circolazione verranno indicate con apposita cartellonistica in loco. I lavori termineranno entro la giornata di venerdì 12 novembre