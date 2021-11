‘Il lutto e la perdita in famiglia’ serata di conversazione presso il Centro per le famiglie di Sassuolo

La perdita di una persona cara ci colpisce sempre. A volte ci fa soffrire così tanto da alterare pesantemente la nostra vita. Una delle possibilità che abbiamo, per affrontare questi momenti, è quella di farlo insieme ad altre persone, non per dimenticare i nostri affetti ma per provare ad integrare la perdita nella nostra vita.

“Insieme nella sofferenza: fine vita e lutto nella vita di famiglia” è il titolo della conversazione con la dott.ssa Sarah Scandone ed il dott. Paolo Vacondio, prevista lunedì 29 novembre alle 20.45 presso la Sala riunioni Centro per le famiglie sede di Sassuolo.

Nel rispetto delle prescrizioni vigenti in materia di limitazione della pandemia,

sarà possibile partecipare alla serata in presenza per un massimo di 50 persone.

E’ necessario prenotarsi telefonicamente o via mail. Centro per le Famiglie – Sede di Sassuolo T. 0536 880680 mail: centroperlefamiglie.sassuolo@distrettoceramico.mo.it