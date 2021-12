“Discesa all’Inferno” torna in scena al Teatro del Navile di Bologna

Lo spettacolo quadridimensionale “Discesa all’Inferno” torna in scena il 19 dicembre al Teatro del Navile di Bologna (via Marescalchi, 2/b – ore 21.00). Durante la rappresentazione verranno eseguiti dal vivo i brani tratti da “Inferno”, l’opera rock electro sinfonica di Francesco Maria Gallo ispirata alla celebre cantica della Divina Commedia disponibile in formato cd, vinile e in digitale.

I biglietti sono disponibili al seguente link: https://www.teatrodelnavile.org/events/discesa-allinferno-3.

“DISCESA ALL’INFERNO”, che ha inaugurato il cartellone del Teatro Del Navile, unisce musica, teatro, danza contemporanea e arti visive: quattro differenti linguaggi attraverso i quali Francesco Maria Gallo, accompagnato da Simona Rae (nel ruolo di Francesca), Manuel Auteri (feat. in “Inferno”), Pietro Posani (chitarra) e Renato Droghetti (piano), riproporrà dal vivo la sua personale visione del girone dell’Inferno dantesco contenuta nell’album “Inferno”.