Sempre in aumento percentuale di positività e numero di nuovi casi. Pressoché stabile, rispetto alla settimana precedente, il numero dei ricoveri quotidiani. Sono 137 i pazienti Covid positivi ricoverati, a lunedì 27 dicembre, negli ospedali modenesi.

Casi

Il totale di positivi segnalati a livello regionale, lunedì 27 dicembre, per la provincia di Modena è di 83.541 (erano 80.515 lo scorso 20 dicembre). Al 27 dicembre in provincia di Modena sono accertati 6.399 (erano 4.258 il 20 dicembre, +50%) casi di persone con in corso l’infezione da Covid-19. Di questi, 6.262 sono in isolamento domiciliare o presso altre strutture.

Ricoveri totali

A lunedì 27 dicembre sono 137 (erano 135 il 20 dicembre, +1%) i pazienti assistiti in regime di ricovero negli ospedali della provincia. Da report regionale risultano ricoverati 112 pazienti covid positivi in AOU, 10 all’Ospedale di Sassuolo e 15 negli ospedali a gestione Ausl.

Persone in isolamento domiciliare

Al 27 dicembre sono in isolamento 9.612 (erano 6.482 il 20 dicembre, +48%) persone. In particolare:

6.262 (erano 4.123) persone covid positive

3.350 (erano 2.359) contatti stretti di casi accertati in isolamento.

Questi dati confermano la necessità di continuare a mantenere le misure di prevenzione come utilizzo di mascherine, igiene delle mani e distanziamento sociale e di proseguire nelle attività di sorveglianza e di vaccinazione.