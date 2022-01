Questo pomeriggio intorno alle 14:00, in zona boscata a Pazzano di Sopra (Serramazzoni), per cause in corso di accertamento, un uomo di 75 anni alla guida del proprio ClubCar si è ribaltato rimanendo incastrato sotto l’automezzo. A nulla sono valsi i soccorsi dei vigili del fuoco e dei sanitari del 118, sul posto anche con elisoccorso. Rilievi di legge a cura dei carabinieri.