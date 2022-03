Maserati Grecale Fuoriserie: un ordine speciale da Marte

Maserati rompe le regole e risponde ad un ordine arrivato da Marte: Grecale Mission From Mars è il risultato che supera i confini terresti. Una Maserati speciale per un cliente speciale. Innovativa di natura, Maserati ha scelto il Programma Fuoriserie per creare un modello unico.

Maserati Fuoriserie è, infatti, un foglio bianco e il Brand propone un’ampia gamma di strumenti di disegno e di colori, il resto lo fa l’ispirazione dei singoli clienti (anche marziani), che hanno la possibilità di mutuare l’attitudine dei trend setter e di esprimere la propria creatività personale.

La Missione da Marte è iniziata e le possibilità di personalizzazione di Grecale sono portate ai massimi livelli.

La polvere rossa delle rocce ossidate di Marte contamina Grecale Mission from Mars: elementi esterni e interni sono colorati con una speciale vernice metallica texturizzata ispirata proprio alla polvere minerale e all’erosione del metallo.

Gli esterni sono in Galactic Orange, una interpretazione Fuoriserie della scocca in un colore a più strati con base super liquida, che ricorda il metallo fuso, su una resina arancio-rossa intesa, quasi glassata, futuristica.

A completare gli esterni, Grecale Mission From Mars presenta speciali cerchi Vortex Wheels.

Non si tratta di una semplice personalizzazione del cerchio dal punto di vista della colorazione, ma di un vero e proprio racconto della lavorazione meccanica della materia stessa: il disegno che si crea attraverso l’asportazione del materiale è un vortice, come lo spostamento dell’aria che si genera una volta messi in moto, muovendosi rapidamente.

La superficie cruda viene protetta da un top coat trasparente inchiostrato nero. I pneumatici, invece, sono grigi, in una miscela speciale dedicata al Pianeta Marte.

I badge sono specifici e il tridente sul C Pillar, si fonde nella carrozzeria diventando bidimensionale, con proporzioni superiori al normale. Il Logo Tridente è grafico e viene reinterpretato con effetto glitch a simboliggiare sia il flusso di onde e di informazioni che provengono dallo spazio, sia per richiamare alla mente il senso di movimento e di altissima velocità. L’effetto è specchiato come una lente solare, ma nell’arancio scuro della carrozzeria.

Se E.T. chiamava casa con un dito, anche a bordo di Grecale Mission From Mars basta un tocco sullo schermo da 12”3, il più grande mai montato su una Maserati, per un’esperienza totalizzante all’interno e all’esterno dell’auto, fino a raggiungere un altro pianeta.

La “connectivity spaziale” non è la sola caratteristica utile per un viaggio oltre i confini terresti: gli automobilisti intergalattici trovano una speciale “mappa stellare” direttamente sul tetto. Basta alzare lo sguardo per vedere una proiezione delle principali costellazioni, utile per muoversi nei dimenticati spazi non segnalati dalle normali carte geografiche.

Dopo aver impostato il percorso non resta che godersi il viaggio, grazie alla versatilità best in class di Grecale e agli interni dove i sedili sono il perfetto connubio tra una grafica ispirata alle correnti elettriche di Marte, alle tute degli astronauti e alla ultime tendenze fashion che uniscono craftmanship e innovazione. Il segno è grafico, reinterpretato in chiave innovativa. Non si tratta di un semplice grafismo, ma di un know-how che si trasforma in modo curioso e aperto a cogliere gli stimoli della bellezza del futuro con dettagli nei colori e nei materiali, filtrati attraverso lo stile tipico di Maserati.

La tecnologia regna nell’abitacolo anche a livello dei rivestimenti: laserature passanti con backing a contrasto multicolore saldati, nastrature, riporti siliconici, embossing e debossing su pelle, valorizzazione dei materiali automotive come l’alcantara e pelle, sono utilizzati in tutti gli interni della vettura.

Il viaggio più audace attraverso lo spazio, parte da Marte e atterra a Milano dove la speciale one-off di Maserati viene svelata in una serata esclusiva, massima espressione dell’eccezionale nel quotidiano.

Grecale Mission From Mars è la proiezione di Maserati del futuro, una sintesi audace di avanguardia, passione e personalizzazione senza confini, grazie a Fuoriserie.