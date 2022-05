Ducati annuncia un accordo con il Gruppo Volkswagen per l’assemblaggio in CKD in Argentina

Ducati annuncia un accordo con il Gruppo Volkswagen per l’assemblaggio in CKD...

Ducati annuncia un accordo con Volkswagen Group Argentina per l’assemblaggio in CKD delle moto Ducati da distribuire nel mercato locale. La produzione inizierà entro la fine del 2022 presso il Centro Industriale di Córdoba, grazie a un importante investimento che rende lo stabilimento VW la terza fabbrica di produzione al mondo fuori dall’Italia per Ducati.

“Il mercato motociclistico argentino è decisamente interessante. Ducati ha un solido posizionamento nel paese e negli anni siamo riusciti a ottenere ottimi risultati, sia in termini di volumi sia di quote di mercato”, ha dichiarato Francesco Milicia, VP Global Sales and After Sales Ducati. “Per la distribuzione delle nostre moto in Argentina possiamo contare su una stretta collaborazione con il Gruppo Volkswagen e, grazie a questo solido rapporto, siamo riusciti a fare il passo decisivo, che contribuirà a rafforzare ancora di più la nostra posizione nel mercato”.

“L’Argentina è un pilastro importante per Volkswagen Latin America. Con questo nuovo investimento continueremo a rafforzare il nostro marchio nell’area, con modelli sempre più in linea con le esigenze dei nostri clienti”, ha dichiarato Pablo Di Si, Executive Chairman di Volkswagen Latin America. “Iniziare ad assemblare le moto Ducati a Córdoba è una grande soddisfazione: Volkswagen Group Argentina sarà la prima filiale del Gruppo VW al mondo a farlo”.

La collaborazione commerciale tra Ducati e Volkswagen Group Argentina è iniziata nel 2013, dopo l’acquisto da parte di Audi AG della casa motociclistica italiana nel 2012. Ducati gode di un eccellente grado di riconoscimento nel segmento delle moto altamente performanti in argentina e ha ottenuto ottimi risultati in termini di posizionamento nel mercato.

Ducati ha attualmente sette concessionari autorizzati in Argentina che commercializzano l’intera gamma di moto Ducati e Scrambler®. Ogni concessionario offre un servizio di assistenza integrato e uno showroom dove tutte lo moto sono esposte, con uno spazio esclusivo dedicato alla “Land of Joy” e ai prodotti Scrambler®.

Il primo modello ad essere assemblato nel Córdoba Industrial Center sarà lo Scrambler® Icon. Questo modello è il più apprezzato nel panorama argentino, già a partire dalla presentazione ufficiale del 2016.