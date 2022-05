Michela Murgia al Teatro Duse di Bologna con ‘Don Giovanni, l’incubo elegante’

Il 13 e 14 maggio alle ore 21, Michela Murgia torna sul palco del Teatro Duse di Bologna con lo spettacolo ‘Don Giovanni, l’incubo elegante’, che porta in scena una sua personale passione: il melodramma.

Da esperta melomane, Murgia riscrive il ‘Don Giovanni’ di Mozart mantenendo inalterati i personaggi principali del libretto di Da Ponte. Oltre al noto protagonista libertino e bugiardo, ritroviamo anche il suo incauto assistente Leporello e il serioso Don Ottavio a ricalcare gli stereotipi, ancora presenti nel mondo contemporaneo, dell’’essere maschio’.

L’universo femminile è invece incarnato da tre donne molto diverse l’una dall’altra, quasi a rappresentare tre archetipi comportamentali. Si tratta di Donna Anna, esempio di rigore morale e ossequio delle tradizioni, Elvira, tradita e costantemente beffata da Don Giovanni ma illusoriamente convinta di poterlo redimere, e Zerlina, donna curiosa che, armata di malizia, si affaccia al mondo con comportamenti frivoli e infantili…

A coadiuvare il flusso di coscienza la musica di Mozart, eseguita da un solo strumento: la fisarmonica di Giancarlo Palena.

Biglietti da 18,00 a 29,00 € – Lo spettacolo sostituisce 'Istruzioni per diventare fascisti' inizialmente in calendario il 18 marzo 2020 e poi riprogrammato per il 22 e 23 marzo 2022.

