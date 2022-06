L’estate 2022 è al FabLab Junior. Un programma ricco di attività per i mesi di giugno e luglio

Il FabLab Junior di Casa Corsini, centro dell’innovazione tecnologica del Comune di Fiorano Modenease, con il sostegno di Fondazione di Modena e dell’amministrazione comunale, propone una serie di stimolanti appuntamenti Steam education gratuiti anche per i mesi di giugno e luglio.

A giugno si parte giovedì 9 con “Razzo ecologico” (6-9 anni), un laboratorio per decorare veicoli spaziali con materiali riciclati. Giovedì 16 con “Lego Wedo Api” si va alla scoperta di tutti i segreti dell’impollinazione costruendo con i lego (10-14 anni) mentre martedì 21 tocca a “Raccontami una storia!”: il mini robot Ozobot è tornato e questa volta aiuterà le bambine e i bambini (6-9 anni) ad inventare tante nuove storie. “Crea un fluido Newton” è il laboratorio di lunedì 27 giugno, per giocare con la scienza di Isaac Newton, modellare e scoprire cos’è un fluido amorfo (10-14 anni).

Questi invece gli appuntamenti in programma per il mese di luglio: il primo è mercoledì 6 con “Sphero Cup” (6-9 anni), una sfida di calcio tra robot programmati mentre mercoledì 13 si passa a “Crea la tua emoji per l’estate!”, un laboratorio per la creazione di cartoline personalizzate da mandare agli amici (10-14 anni). Martedì 19 si chiude con “La chimica dei profumi” (6-9 anni), per chi vuole diventare un piccolo chimico e creare il proprio profumo.

Tutte le attività iniziano alle ore 17, sono gratuite e già prenotabili (l’iscrizione è obbligatoria) scrivendo a info@casacorsini.mo.it.

I laboratori per bambine e bambini, ragazze e ragazzi, sono ideati per divertire e stimolare la creatività ma anche per sviluppare l’apprendimento di specifiche abilità e capacità digitali, oggi considerate fondamentali anche in base al framework europeo DigiComp; FabLab Junior aderisce a Repubblica Digitale, l’iniziativa strategica nazionale promossa dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri con l’obiettivo di sostenere la massima inclusione digitale e favorire l’educazione sulle tecnologie del futuro.

Tutti i laboratori si svolgono presso il Fablab Junior di Casa Corsini, in via Statale 83 a Spezzano di Fiorano.