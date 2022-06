Il Sindaco di Sassuolo sulla rielezione di Savorani alla Presidenza di Confindustria Ceramica

“In un momento particolarmente difficile come quello attraversato dall’industria manifatturiera italiana e, in particolar modo, da un settore fortemente energivoro come quello ceramico, la conferma alla Presidenza di Confindustria Ceramica di Giovanni Savorani anche per il biennio 2022-2023 non è solo un segnale di continuità ma soprattutto un’ottima notizia perché il grande lavoro portato avanti soprattutto in questi ultimi mesi difficili ha assoluta necessità di proseguire mantenendo la barra dritta”

Con queste parole il Sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani commenta la decisione dell’Assemblea di Confindustria Ceramica di prorogare per un terzo mandato la Presidenza Savorani.

“A Giovanni Savorani – prosegue il Sindaco – vanno i miei più sinceri complimenti ed una promessa: troverà sempre nell’Amministrazione comunale di Sassuolo la collaborazione ed il sostegno di cui ha bisogno”.