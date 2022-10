Con la “Féra di Curiàus” inizia domani, domenica 2 ottobre, il ricco programma delle Fiere d’Ottobre di Sassuolo che, anche quest’anno, conteranno su cinque domeniche di appuntamenti ed iniziative.

Con il mercato ambulante ampliato a tutte le piazze e le vie del centro, domani mattina inizieranno anche le promozioni e le iniziative che ogni anno i commercianti, ambulanti ed in sede fissa, offrono al vasto pubblico delle fiere proveniente da tutta la provincia e dai vicini comuni reggiani.

Il programma di domani

100 metri di solidarietà, in viale XX Settembre alle ore 12: Pranzo a favore dell’Ass.

Concresco in collaborazione con Caffè del Viale, Bottega Frank,Osteria dei Girasoli, Salotto Regina e Giamberlano. Costo: 50,00 euro. Ore 13.30 – Concerto di Fabrizio Bixio

Ore 16.30 – Lezione di Lindy Hop a cura di Swing Moves, ore 17.30 – Dj set a cura di Lucio

Vallisneri. Per info e prenotazioni: 345 1338668

Arte in via Fenuzzi: esposizione di opere d’arte a cura del Gruppo Pittori Sassolesi J. Cavedoni aps – Via Fenuzzi, tutto il giorno

Vicolo Conce – una strada d’Artisti: esposizione di opere d’arte a cura del Gruppo Pittori Sassolesi J. Cavedoni aps – Vicolo Conce Ore 9.00-18.30

Puliamo il mondo: in occasione della giornata mondiale “Clean up the World” e nell’ambito di #SASSUOLOCITTATTIVA 2022. A cura del Circolo Arci Alete Pagliani

aps con il Circolo 1° Maggio aps, e le Guardie Ecologiche, Legambiente, Friday for future, Gruppo Naturalistico Sassolese. Ritrovo al Circolo Arci Alete Pagliani aps (via Monchio) per pulizia Parco Norma Barbolini, Parco 1° Maggio e di un tratto del greto del Fiume Secchia. A seguire, gnocco fritto per i partecipanti dalle ore 9.30

Tiro con l’arco: prove aperte di tiro con l’arco con gli Arcieri Val Secchia Campo di tiro con l’arco – Viale Ippolito Nievo. Dalle ore 9.30 alle ore 12.30

Mostra auto d’epoca: a cura di Sunrise Cafè in viale San Giorgio – Dalle ore 15.30

39° Rassegna Bandistica “Città di Sassuolo”: Corpo Bandistico “Q. Manzini” di

Montese e Castel d’Aiano e La Beneficenza di Sassuolo Piazza Garibaldi – Ore 16.00

Sasolhouse: Dj set e contest a cura di Linearadio.com e Pro Loco Sassuolo Piazza Martiri Partigiani, ore 16.00

Sfilata di moda curvy, a cura di Atelier Caprioli Via Fenuzzi – Ore 16.00

Danza Sportiva, a cura di Danzaland A..S.D. Piazza Martiri Partigiani, Ore 16.00

Karate, a cura di Jitsu Karate Club ASD in Piazza Martiri Partigiani ore 16.00

1° Torneo di Subbuteo Città di Sassuolo, a cura di Subbuteoland Reggio Emilia

in collaborazione con Manga Beats . Per info e iscrizioni: subbuteoland@subbuteoland.it

Piazza Martiri Partigiani – Ore 16.00 – Registrazione partecipanti ore 15.30

Esibizione di boxe, a cura di Boxe Academy Sassuolo SSD a RL – Piazza Martiri Partigiani Ore 17.00

Ginnastica ritmica, artistica e parkour, a cura di MYA SSD a RL in Piazza Martiri Partigiani ore 17.30

Finale Premio Via Emilia 2022 – La Strada dei Cantautori: esibizione dei finalisti del concorso. Ospiti e personalità note della canzone d’autore e dello spettacolo. In piazzale Della Rosa dalle ore 20.30

Ingresso gratuito al Palazzo Ducale, nell’ambito dell’iniziativa #domenicaalmuseo del Ministero della Cultura – Piazzale della Rosa ore 10.00-18.00

Spazio bimbi in piazza Libertà nel pomeriggio

Spettacoli di strada, musica, mercatini e negozi aperti con promozioni a Cura del Comitato dei commercianti del centro storico di Sassuolo. Tutto il giorno