Il personale della Divisione Polizia Amministrativa e di Sicurezza, unitamente all’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, a seguito di diverse segnalazioni, ha posto in essere un’attività di indagine presso un locale sito in Via Magazzari, effettuando dei controlli finalizzati alla verifica di un traffico di sostanze stupefacenti.

Durante i controlli all’interno del locale sono stati identificati sette soggetti stranieri, addosso a uno dei quali veniva rinvenuta sostanza stupefacente di tipo cocaina. Grazie alla visione delle telecamere si è potuto accertare lo scambio di sostanze stupefacenti tra due soggetti.

La squadra investigativa della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale ha inoltre accertato episodi di risse e aggressioni tra avventori ubriachi, dovuti anche al fatto che agli stessi avventori venivano serviti alcolici nonostante il loro stato di manifesta ubriachezza.

La Questura, al fine di garantire la sicurezza dei clienti e dei cittadini ha quindi disposto la sospensione delle autorizzazioni al pubblico esercizio per 15 giorni dalla data di notifica del provvedimento, effettuata nella giornata di ieri.