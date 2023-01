Il 2022 si conferma un anno eccezionale per Ducati, che chiude con la cifra record di 61.562 moto consegnate agli appassionati di tutto il mondo, un risultato che si va ad affiancare ai successi raccolti dalla Casa motociclistica nell’ambito racing. Le vendite sono cresciute del 3,6% rispetto al 2021.

Claudio Domenicali, CEO Ducati: “Questo risultato di vendita è frutto del percorso che ci ha visto investire con continuità nello sviluppo di moto innovative e impegnarci con costanza per il miglioramento della qualità del prodotto e dell’esperienza vissuta dai nostri appassionati Ducatisti. Inoltre la marca Ducati non è mai stata così amata e desiderabile, grazie anche agli straordinari risultati sportivi e al continuo impegno per far sentire i nostri Ducatisti parte di una grande e accogliente famiglia. Ottenere un risultato di vendita superiore al già ottimo 2021 in un anno così difficile per l’intero sistema automotive, funestato da gravi discontinuità di fornitura, in particolare nel mondo dei semiconduttori, rappresenta davvero una misura importante della flessibilità con cui tutta Ducati ha reagito, insieme ai nostri fornitori e concessionari. Questa flessibilità ci ha permesso di contenere l’impatto sui ritardi di consegna per i nostri appassionati – che colgo l’occasione per ringraziare per la pazienza e la dedizione – e quindi anche di raggiungere questo risultato di vendita. La squadra di donne e uomini presente oggi in Ducati è a mio avviso la migliore di sempre e riflette il lavoro effettuato in questi ultimi anni sulla crescita e la valorizzazione dei talenti. Un grande ringraziamento va quindi a tutti loro perché senza il loro impegno i successi raggiunti dall’Azienda non sarebbero stati possibili. Grazie anche alla rappresentanza sindacale che si è sempre dimostrata un interlocutore disponibile a trovare insieme la migliore soluzione ai problemi di questo anno così tumultuoso”.

Nel corso del 2022 l’Italia si è confermata come il mercato principale per Ducati, con 9.578 moto e una crescita del 10% rispetto al 2021. Al secondo posto si trovano gli Stati Uniti con 8.441 unità consegnate, penalizzati rispetto al 2021 (-6%) a causa delle difficoltà logistiche e dei ritardi nelle spedizioni oltreoceano. Un altro mercato strategico per Ducati è la Germania che con 6.678 moto cresce del 9% sul 2021, posizionandosi come terzo paese.

Francesco Milicia, VP Global Sales and After Sales Ducati: “Il 2022 è stato un anno pieno di successi per Ducati e questo record di consegne è un’ulteriore conferma della solidità dell’Azienda e della costante crescita del marchio nel mondo. Nei primi sei mesi dell’anno lo scenario internazionale è stato caratterizzato da forti discontinuità nel mondo della logistica e degli approvvigionamenti, che hanno penalizzato la performance nei mesi più importanti della stagione. Nonostante ciò, nella seconda metà dell’anno siamo riusciti a recuperare e a raggiungere i volumi di vendita più alti nella storia dell’Azienda, grazie a una grande flessibilità dell’organizzazione e a un costante dialogo con i partner e i sindacati. Benché il contesto economico negli ultimi mesi sia sicuramente peggiorato, rimaniamo fiduciosi sul futuro grazie alla solidità di una rete di vendita in continua espansione e a un portfolio ordini positivo, che riflette l’apprezzamento da parte degli appassionati della rinnovata gamma prodotti&q uot;.

La Multistrada V4 in tutte le sue versioni si dimostra ancora una volta il modello più amato dagli appassionati Ducatisti con 10.716 moto consegnate nel mondo. Anche la famiglia Monster, con 7.971 unità vendute, ha riscosso un ottimo successo, seguita dalla famiglia degli Scrambler® 800 con 6.880 moto consegnate.

Questi risultati vanno ad aggiungersi agli straordinari trionfi ottenuti da Ducati nel mondo delle Corse, che ha visto la Casa motociclistica bolognese trionfare in MotoGP e in WorldSBK.

Anno record anche per la rete di vendita che continua a crescere avvicinandosi sempre di più ai Ducatisti di tutto il mondo. A fine 2022 le concessionarie Ducati sono 821, il numero più alto di sempre che, con l’aggiunta dei nuovi mercati Brunei, Ecuador, El Salvador e Mongolia, rappresentano Ducati in ben 96 mercati.

Per il 2023 Ducati ha presentato al pubblico 8 nuovi modelli che vanno a completare una gamma sempre più ampia, in grado di offrire a tutti i Ducatisti la moto più adatta per esprimere la propria passione per le due ruote. Tra i modelli più attesi ci sono sicuramente la Multistrada V4 Rally, la moto per i grandi viaggiatori, il nuovo Diavel V4, il modello che ha vinto il premio di “Moto più bella del Salone” a EICMA, e la seconda generazione di Scrambler® , che conferma quella semplicità e quell’autenticità che da sempre rappresentano valori essenziali per tutti gli appassionati del brand, diventando più contemporanea, colorata e dotata di una personalità ancora più vivace.

Per scoprire tutta la gamma Ducati 2023 è disponibile la sezione dedicata sul sito Ducati.com