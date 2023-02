Sono proseguiti anche nella giornata di ieri i controlli dei Carabinieri della Compagnia di Modena nelle zone della città più esposte a furti e reati connessi con le sostanze stupefacenti.

Nel corso di tali servizi, un 22enne è stato tratto in arresto dalla pattuglia di Carabinieri della Stazione di Modena – Viale Tassoni, per il reato di evasione. Il giovane, già destinatario della misura cautelare degli arresti domiciliari per reati connessi con le sostanze stupefacenti, è stato sorpreso fuori dall’abitazione. Nel corso della mattina, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno proceduto al controllo di una persona sospetta, notata dai militari nei pressi della Stazione Autocorriere. La persona, 32enne, al fine di sottrarsi all’identificazione, ha immediatamente reagito, aggredendo con spinte e minacce i militari intervenuti, protraendo la sua condotta violenta anche durante le successive operazioni di controllo, al fine di impedirne il compimento.

L’uomo, che ha cagionato anche lievi lesioni ai Carabinieri intervenuti, è stato contenuto e successivamente tratto in arresto per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate. Domani verrà condotto davanti al Giudice del Tribunale di Modena per l’udienza con rito direttissimo.