Prosegue l’intenso lavoro degli uomini e delle donne della Polizia Stradale di Bologna, che per tutta la giornata di venerdì hanno effettuato un servizio speciale, affiancati da personale tecnico della Motorizzazione Civile, dedicato al controllo dei mezzi pesanti sull’autostrada A14 Bologna – Bari – Taranto.

Le pattuglie messe in campo dalla Sezione di Bologna, oltre a quelle normalmente previste sulla tratta, hanno permesso di sottoporre ad approfondite verifiche con il Centro Mobile di Revisione e con le apparecchiature speciali in dotazione esclusiva alla Polstrada, 14 mezzi pesanti, rilevando a carico di 7 veicoli una serie di pericolose infrazioni al codice della strada.

Ancora una volta, alla fine della giornata il quadro dell’esito dei controlli è apparso soddisfacente per gli uomini della Polstrada, che con “occhio clinico” sono riusciti ad individuare in tratta i mezzi più pericolosi per la circolazione stradale per sottoporli alle verifiche da parte dei tecnici della Motorizzazione, che in molti casi hanno riscontrato gravi irregolarità che hanno costretto gli uomini della Polstrada a sanzionarli per un totale di 34 infrazioni al Codice della Strada.

In particolare, le violazioni più ricorrenti sono emerse per superamento dei limiti di velocità dei mezzi pesanti, sorpresi con punte entro i 10 km/h di eccesso, mentre 21 violazioni venivano rilevate per mancanze strutturali dei veicoli e quindi piuttosto gravi per la sicurezza stradale, fra cui pneumatici aventi il battistrada eccessivamente usurati o gravemente danneggiati, parabrezza scheggiati, impianti di illuminazione inefficienti o per importanti parti meccaniche dei semirimorchi malfunzionanti.

I poliziotti e gli ingegneri della Motorizzazione riuscivano inoltre a sorprendere un autoarticolato il cui trattore stradale ed anche il semirimorchio presentavano l’impianto frenante totalmente inefficiente tanto da rendere necessaria l’immediata sospensione dalla circolazione stradale e l’intimazione ad abbandonare dell’autostrada sotto scorta di una pattuglia.

I controlli congiunti tra Polstrada e Motorizzazione Civile proseguiranno senza sosta nelle prossime settimane per garantire agli utenti della strada una maggiore sicurezza stradale.