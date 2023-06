In merito ad alcune notizie apparse su diversi organi di stampa nazionale in queste ore, secondo le quali Bologna sarebbe tra i Comuni interessati dall’aumento dell’Irpef, vorrei tranquillizzare i cittadini bolognesi: queste informazioni per quanto riguarda il nostro Comune sono prive di fondamento. Non abbiamo intenzione di aumentare l’Irpef. Il nostro impegno è da anni quello di tenere ferme tasse e tariffe, migliorando e allargando i servizi, grazie ad attente politiche di bilancio. Così la dichiarazione dell’assessora al Bilancio Roberta Li Calzi.