Ieri notte un equipaggio della Volante del Commissariato di San Giovanni in Persiceto è intervenuto nei pressi di un circolo, situato nella zona di competenza, per una lite in strada tra due uomini. All’arrivo delle Volante era presente solo la vittima dell’aggressione, un cittadino italiano di 42 anni di origine tunisina, mentre il presunto aggressore si era già allontanato.

All’esito dei primi accertamenti, gli operatori riscostruivano che la vittima era stata aggredita e colpita alla testa con una bottiglia da un uomo di origine marocchina, datosi alla fuga.

Gli operatori richiedevano l’intervento del servizio medico di emergenza, nell’attesa del quale, tuttavia, la vittima perdeva conoscenza in preda ad una presunta crisi epilettica. Il personale della Squadra Volante eseguiva prontamente le manovre di primo soccorso, fino all’arrivo del personale sanitario che trasportava l’uomo all’ospedale di San Giovanni in Persiceto in codice rosso; lo stesso veniva poi dimesso nella mattina odierna.

L’attività di indagine verrà svolta dal personale del Commissariato intervenuto sul posto, al fine di individuare l’autore del reato e i motivi dell’aggressione.