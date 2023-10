Giovedì 2 novembre alle ore 21 nuovo appuntamento al Teatro Duse di Bologna con l’Orchestra Senzaspine che presenta il concerto sinfonico ‘Shéhérazade – Quadri di un’esposizione’. Un concerto immaginifico in cui il suono si fonderà con le immagini, le luci e i colori evocati dalla musica stessa. Due brani fondamentali per la storia dei Senzaspine e, ancora una volta, la particolarità di un podio che vedrà avvicendarsi i due direttori Tommaso Ussardi e Matteo Parmeggiani.

‘Shéhérazade’, suite sinfonica di Nikolay Rimsky-Korsakov da ‘Le mille e una notte’, è tra le pagine più significative e brillanti del compositore russo. È, infatti, nella fiaba, nella possibilità di rivestirla dei colori di un tessuto orchestrale vivido e brillante, pieno di impasti sonori ricchissimi, che Korsakov trova il suo spazio vitale, la sua ragion creativa.

In occasione di questo concerto, per far godere al pubblico un’esperienza sonora immersiva, all’interno del Teatro Duse sarà allestita una camera acustica.

Info: 051 231836 – biglietteria@teatroduse.it

L’Orchestra Senzaspine tornerà al Duse dall’1 al 3 dicembre con ‘Il Trovatore’ di Giuseppe Verdi, diretto dal M° Matteo Parmeggiani per la regia di Giovanni Dispenza e il 26 e 27 dicembre con ‘Bollicine’, il tradizionale concerto di fine anno.