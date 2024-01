La celebrazione di San Sebastiano, patrono della polizia locale, è una ricorrenza consolidata tra le polizie locali d’Italia. Anche quest’anno il Corpo della Bassa Reggiana vuole condividere questa tradizione con i cittadini svolgendo una cerimonia pubblica a cui tutti sono invitati a partecipare.

L’appuntamento è a Guastalla giovedì 18 gennaio. Un evento al quale parteciperanno le autorità locali degli otto comuni dell’Unione Bassa Reggiana.

La cerimonia avrà inizio alle ore 16.45 con il ritrovo in Piazza Mazzini per proseguire alle ore 17.00 con la Santa Messa nella Concattedrale. Poi, intorno alle 18.15 presso la sede di via Castagnoli, la consegna dei riconoscimenti e, a seguire, i saluti con piccolo rinfresco.

La cittadinanza degli otto comuni dell’Unione Bassa Reggiana è invitata a partecipare.