Il Comitato di Modena dell’Istituto per la Storia del Risorgimento e l’Associazione “Les Grognards d’Italie” invitano l’intera cittadinanza alla seduta di studi “Napoleone e la Modernità” che si svolgerà sabato 13 gennaio 2024 alle 16,30 al Teatro Guiglia in via Rismondo 73 a Modena.

I relatori della giornata sono esponenti di spicco della nota associazione di reenactment “Les Grognards d’Italie” che conta soci in tutta Italia: Roberto Colla che parlerà di “Napoleone stratega e legislatore”, è noto al pubblico modenese e italiano per aver vestito con grande verosimiglianza i panni del grande Corso durante le varie kermesse “Napoleone a Modena” che si sono svolte in città negli ultimi anni in settembre e maggio.

In seguito William Ballotta approfondirà l’argomento “Napoleone comunicatore”. Per concludere con “Vita privata di Napoleone” a cura di Gabriel Farrugia.

Introduce e modera le seduta Mariano Brandoli direttore del Comitato di Modena dell’Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano.

Alla fine è previsto un dibattito pubblico.

Un’occasione per riflettere e rimarcare talune puntualizzazioni dopo l’uscita del film “Napoleon” di Ridley Scott che ha suscitato tante critiche negli ambienti dei Reenactors e dei cultori della figura del grande Corso.