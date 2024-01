I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modena, hanno tratto in arresto un 42enne colto in flagranza di reato di rapina aggravata.

L’uomo, questa notte, si è presentato a casa dell’ex compagna ove, con violenza e minaccia, si è impossessato del telefono cellulare per poi scappare saltando da una finestra.

E’ stato subito dopo rintracciato dai militari alla guida della sua autovettura in evidente stato di ubriachezza alcolica, figurando positivo all’accertamento con etilometro, che ha evidenziato un tasso alcolemico ben oltre il limite.

Sottoposto a perquisizione è stato trovato in possesso del telefono cellulare sottratto alla donna nonché di un bastone telescopico, posti in sequestro.

L’uomo, che è stato anche denunciato in stato di liberta per guida in stato di ebbrezza alcolica e porto abusivo di armi ed oggetti atti ad offendere, è stato quindi condotto presso la Casa Circondariale di Modena Sant’Anna a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.