Il mondo della creatività e l’artigianato artistico continuano a essere un polo importante d’attrazione in grado di attrarre migliaia di persone. Cartina di tornasole di questo successo è WOW!Spring manifestazione dedicata al mondo dell’hobbistica, del fai da te e dell’artigianato di qualità, in chiave prevalentemente femminile, che ha confermato gli ottimi risultati dello scorso anno superando quota ottomila. La manifestazione di BolognaFiere e organizzata dalla società Multimedia Tre era suddivisa in due saloni: “Il Mondo Creativo – Salone dell’hobbistica e del fai-da-te” e “Handmade Stories – La fiera delle cose belle”.

Ad attrarre i visitatori sono state soprattutto la vasta ed eterogenea offerta di merceologia, perfetta per il fai da te, e la possibilità di partecipare agli innumerevoli corsi proposti dagli espositori che andavano dall’imparare a realizzare a mano un cesto di vimini, sino a come coltivare con successo orchidee, piante grasse, rose.

“La voglia di costruirsi in modo autonomo un oggetto originale, ad esempio una collana o una borsa, o di scegliere qualcosa di unico, come una lampada o un pupazzo frutto dell’abilità manuale di artigiani, continuano a vivere un momento positivo. Una fetta sempre più ampia di popolazione, soprattutto femminile, desidera allontanarsi dal prodotto main stream che necessariamente risulta come ripetitivo ed omologato. Anche per queste ragioni manifestazioni come WOW!Spring continuano ad avere un ottimo seguito da parte delle appassionate della creatività” sottolineano i rappresentanti di Multimedia Tre, società organizzatrice dell’evento.