Un uomo di 56 anni – classe 1968, nato a Mirandola – ha perso la vita nella notte in un incidente stradale avvenuto sulla Provinciale 1 Carpi-Ravarino a Limidi di Soliera. L’uomo era alla guida di un’autovettura che, dopo aver attraversato una rotatoria, è finita fuori strada ribaltandosi. Nonostante l’intervento dei Vigili del fuoco di Carpi che hanno provveduto ad estrarre il conducente dall’abitacolo, i sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. Non si esclude un malore prima dell’impatto. Sul posto, per quanto di competenza, anche i carabinieri.