È disponibile online, sul sito internet istituzionale del Comune di Sassuolo nella sezione “Progetti del Comune”, l’ultimo numero del periodico comunale.

Con cadenza trimestrale, il periodico comunale racchiude le informazioni utili dall’Amministrazione comunale, i progetti in cantiere, le iniziative appena trascorse e quelle programmate per la stagione estiva sassolese. In questo numero, inoltre, i risultati delle elezioni Europee ed Amministrative, la nuova Giunta ed il nuovo Consiglio Comunale.

E’ possibile ritirare una copia cartacea del periodico comunale presso l’Urp al comparto XX Settembre.