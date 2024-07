«Abbiamo messo a disposizione le immagini delle telecamere ai Carabinieri e spero si riesca presto ad identificare l’aggressore».

Così il Sindaco di Sassuolo, Matteo Mesini, a proposito dell’aggressione ad una ragazza giovedì scorso. Il primo cittadino ha già incontrato la ragazza per portarle la sua solidarietà, chiedendo contestualmente alla polizia locale di intensificare il presidio sia in orario pomeridiano che in orario serale per un maggior controllo su alcune aggregazioni moleste che si verificano, assieme ad azioni straordinarie in collaborazione con la Questura.