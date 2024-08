Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia di Sassuolo – si legge in una nota – “ha votato contro la prima variazione di bilancio proposta dalla giunta Mesini, dove sono stai tolti fondi per la manutenzione dei cimiteri e per la realizzazione di un’area sgambamento cani nei pressi della parrocchia dell’Ancora, ma è stato previsto un lauto rimborso di oneri d’urbanizzazione alla coop, relativo al comparto Mezzavia, atteso da più di dieci anni, il cui progetto ha avuto molte revisioni”.

In particolare, spiega l’ex vicesindaco Alessandro Lucenti “lo sgambamento cani all’Ancora era stato richiesto dai cittadini nel corso degli incontri di quartiere e concordato con la parrocchia nei mesi precedenti le elezioni. I relativi importi erano stati messi a bilancio e mancava solo da perfezionare la convenzione con la parrocchia”.

La nuova giunta, ha invece ritenuto non più strategico quel progetto e l’ha perciò affossato.

“Succede quando, anziché ascoltare i cittadini, si seguono gli ordini delle segreterie di partito” ha commentato il Capogruppo Luca Caselli nel corso della seduta.

Oltre allo sgambamento cani, il progetto prevedeva illuminazione pubblica e miglioramento del tratto pedonale.

“In questo modo – aggiunge Lucenti – sono state buttate al vento settimane di lavoro dell’ufficio tecnico e l’area rimarrà incolta, non sicura, senza pedonale e illuminazione e priva di un servizio richiesto dai cittadini”.

Sulla faccenda interviene anche il Consigliere Regionale Luca Cuoghi: “in campagna elettorale le idee si raccontano tutte insieme, ma governare impone delle scelte: le priorità che la giunta ha evidenziato non ci soddisfano e crediamo non siano utili alla città”.