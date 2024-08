Tutti a tavola nella rotatoria del Cavallino. Mercoledì 14 agosto, per il terzo anno consecutivo, il centro di Maranello si trasforma in un ristorante sotto le stelle per una cena speciale intorno alla rotonda tra Via Claudia e Via Nazionale, sormontata dal monumento al Cavallino Rampante.

L’evento è stato organizzato nell’ambito della Sagra dell’Assunta dalla Chiesa Parrocchiale di San Biagio – con il patrocinio del Comune di Maranello -, con sedie e tavoli a circondare la rotatoria e strade chiuse al traffico per dar modo ai commensali di godersi una serata tranquilla e in buona compagnia.

Il menù prevede tortelloni e tagliata di manzo ed è necessario prenotarsi, fino ad esaurimento posti, al numero 344-4410585 (solo via whatsapp).

La cena nella rotatoria, curata dai volontari dell’Oratorio, fa parte del programma della Sagra, che comprende diversi appuntamenti a carattere ricreativo e di approfondimento religioso e spirituale, da domenica 11 a giovedì 15 agosto.

Domenica 11 alle 20.45 si terrà presso l’Oratorio l’iniziativa ‘Gli ultimi saranno i primi: storie di vite al margine’, un tributo a Fabrizio De Andrè dei musicisti Germano Salsi (chitarra e voce), Michaela Bilikova Bozzato (violino) e Francesca Cavazzuti (testi e voce narrante).

Lunedì 12, sempre alle 20.45 in Oratorio, è previsto un incontro sull’ecologia, ‘L’unica casa in comune’, mentre martedì 13, a partire dalle 18, si svolgerà il 2° Torneo di ‘Basketball Tournament’, seguito alle 19 dall’apertura della Pesca di Beneficenza e del Punto Ristoro Giovani, con musica dal vivo per tutta la sera e bomboloni caldi alle 23.

Pesca e Punto Ristoro saranno attivi agli stessi orari anche la sera della cena in rotatoria, mercoledì 14, e giovedì 15 (la Pesca già dalle 8 di mattina), giorno in cui alle 10 avrà inizio la Processione solenne lungo le strade di Maranello.

Sia il programma ricreativo che quello religioso sono consultabili sul sito del Comune (https://www.comune.maranello.mo.it/vivere-maranello/eventi/sagra-assunta-2024).