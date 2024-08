Si avvia alla conclusione l’edizione 2024 di Tonalestate – Summer University, evento che quest’anno ha visto la collaborazione e il patrocinio del Comune di Castelnovo Monti. Tonalestate è un’associazione culturale internazionale che organizza, ogni anno, in Italia un evento rivolto agli studenti universitari e delle scuole medie superiori, ai loro docenti, educatori e formatori e a tutte le persone interessate ad affrontare culturalmente la realtà nel rispetto dei diritti umani, della giustizia e della pace in tutto il mondo. È la prima volta che l’iniziativa arriva in Emilia-Romagna e a Castelnovo Monti.

Il programma di domani, 8 agosto, propone ancora interventi di studiosi, esperti e testimoni di livello internazionale: al Teatro Bismantova alle 9.30 Gian Guido Folloni, giornalista professionista ed ex ministro della Repubblica nel 1998 e 1999, parlerà del tema “Il silenzio dell’Europa, perché c’è e come liberarsene”. Seguirà l’intervento di Peter Kuznick, Professore di Storia e Direttore del Nuclear Studies Institute all’American University di Washington: “Sessanta anni fa i Rolling Stones cantavano “Time Is On My Side”: è ancora vero nel mondo odierno dotato di armi nucleari?”. Tommaso Greco, professore di Filosofia del Diritto all’Università di Pisa, parlerà a seguire de “La giustizia nel tempo”, e Vincenzo Viva, Vescovo della Diocesi Suburbicaria di Albano, interverrà sul tema “Kairós: vivere il tempo da cristiani. Sfide educative nella comunità ecclesiale di oggi”.

Nel pomeriggio sarà la volta di Ila Patnaik, economista ed ex consigliere economico principale del Governo indiano, che parlerà dell’emergere dell’India: crescita, demografia e ruolo dello Stato.

Dalle 16.45 una tavola rotonda moderata da Nicolò Ferrari, docente di Storia, Filosofia, Etica e Politiche pubbliche presso la Escuela Superior de Economía y Negocios (ESEN) e ricercatore del Centro Studi Tonalestate, vedrà confrontarsi Folloni, Kuznick, Greco e Patnaik.

A seguire Anwar Abu Eisheh, già Ministro della Cultura dell’Autorità Palestinese e professore di Diritto alla Al Quds University di Hebron, interverrà su “Il tempo dovrebbe essere lasciato al tempo? L’esempio della Palestina”.

Seguiranno le conclusioni delle tre giornate di Festival. In serata sempre in teatro l’evento musicale “Síocháin – music for peace”, con Nodlaig Ni Bhrollaig (arpa), Affraic Brophy (violino) e Paul Gillespie (Uileann Pipes e violoncello).

A Tonalestate 2024 collaborano anche il Comune di Casina, l’Unione montana dell’Appennino, il Comune di Carpineti, il Parco nazionale dell’Appennino, la Regione Emilia-Romagna, il Teatro Bismantova e Credem.

Per informazioni dettagliate sul programma: https://tonalestate.org/.